Esta segunda-feira, dia 30 de novembro, Mariza esteve no programa Júlia e recordou alguns momentos do seu passado, nomeadamente a altura em que o seu filho, Martim, de nove anos, nasceu.

A artista revelou que estava em trabalho num país estrangeiro quando a sua placenta rompeu, o que fez com que Martim nascesse prematuro às 26 semanas. "Eu não cancelei o concerto. Tive uma placenta rota na Escócia", revelou.

"A saber o que sei, talvez não tivesse feito o concerto. A médica dizia-me ‘venha já para Lisboa’. E eu dizia ‘não, eu vou fazer o concerto’", contou. "Acho que não percebi a gravidade da situação porque eu acho que é tudo possível. Fiz o concerto sentada e só fui para Lisboa no dia seguinte", acrescentou.

Mariza relembra que entrou no avião a perder líquido amniótico. "Eu já sentia vergonha. Ia à casa de banho e trazia papel e metia no chão com vergonha do que estava a acontecer", disse.

Reprodução Instagram, DR