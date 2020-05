Foi há dois anos que Mariza se divorciou de António Ferreira, pai do seu filho Martim. Este sábado, 10, o Correio da Manhã revela que a fadista vive um novo romance e está novamente apaixonada.

De acordo com a publicação, Mariza namora com Carlos Seixas Ferreira e trabalha no Sport Lisboa e Benfica. "O romance deles é recente, três ou quatro meses. Eles são muito recatados e evitam exposições de carinho em público", assim cita a fonte do casal ao jornal.

Mariza sempre adoptou uma postura reservada quando à sua vida pessoal. Espreite AQUI uma imagem do filho da cantora.