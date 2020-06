Reprodução Instagram, DR

Nos últimos dias têm sido vários os famosos que se têm pronunciado sobre o racismo e a importância de o combater.

Esta quarta-feira, 3 de junho, Mariza também quis dar aso à sua voz influente e falou sobre a sua infância que, também ela, foi marcada por preconceito.

Numa publicação que fez na sua conta de Instagram, a fadista começou por revelar: "Sou filha de Mãe Mestiça Moçambicana e Pai Branco Português. Nasci em Moçambique. O Meu pai José Brandão Nunes, teve a coragem naquele tempo, há 53 anos atrás de casar com uma Mestiça, a minha mãe Maria Isabel C.D dos Reis. Viemos viver para Portugal tinha eu 3 anos, todos nos olhavam, pois éramos muito diferentes do que estavam habituados, cresci com pessoas maravilhosas, mas também fui vítima e a minha mãe mais, de muito preconceito".

De seguida acrescentou ainda: "Ao meu filho nunca lhe ensinei nada sobre raças, aliás ele nem fala nisso, nem sabe o que é.

Tudo tem a ver com a forma de educar, a alma e a mente.

Sou Mestiça numa Lisboa Lusófona, do Mundo, mas tão Portuguesa. Os meus pais nunca me ensinaram a diferenciar ninguém, pela cor, pela religião, facção política ou por ser Rico ou Pobre. Aqui vos mostro um pouco da minha família, avó, pais… Aquilo que faz de mim quem eu sou. Sou Mestiça sim, com muito orgulho!!! Chamo-me... Mariza dos Reis Nunes".

Para além desta forte mensagem Mariza partilhou ainda uma série de fotografias da sua família, que pode ver na galeria abaixo.

Nos comentários, os internautas mostraram-se orgulhosos da atitude da fadista e deixaram algumas mensagens de força.

