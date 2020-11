Reprodução Instagram, DR

Diogo Amaral está de parabéns e a sua antiga companheira e mãe de um dos seus filhos, Jessica Athayde, deixou-lhe uma mensagem nas redes sociais. “Muitos parabéns, pai. 38”, escreveu a atriz no Instagram, na legenda de uma fotografia com o filho de ambos ao colo, quando este era ainda muito pequenino.

Instagram

Agora, Oliver tem quase 18 meses e está muito crescido. Veja na foto abaixo:

Instagram

Recorde-se que Jessica Athayde e Diogo Amaral anunciaram que a sua relação tinha chegado ao fim cerca de três meses depois do nascimento do filho. Continuam muito próximos e no verão passado até se falou na hipótese de se terem reconciliado. Contudo, nenhum dos dois comentou esses rumores.