Instagram

Esta terça-feira, dia 24 de novembro, Jessica Athayde usou as redes sociais para deixar um desabafo sobre uma ida ao hospital para uma consulta de otorrinolaringologia.

Indignada com o tempo de espera, a atriz acabou por desabafar com os fãs através de algumas stories partilhadas na sua conta oficial do Instagram.

"O Dr. está atrasado, ainda tenho duas pessoas à minha frente. Em altura de Covid-19, não seria melhor o hospital ligar e avisar deste atraso? Shame on you [em português "tenham vergonha"], Hospital Lusíadas. Não fosse o médico bem recomendado, bazava agora. Até pela falta de simpatia da recepção", pode ler-se.

1 / 2 2 / 2