Após ter estado em contacto com uma pessoa que testou positivo à Covid-19, Jessica Athayde ficou em isolamento profilático durante duas semanas com o filho, Oliver, de 17 meses. Esta terça-feira, 10 de novembro, dia em que pode finalmente voltar a sair, a atriz explicou nas redes sociais que aproveitou para ir arranjar os óculos – que Oliver partiu -, ao supermercado e ainda foi com o menino à praia.

“Ainda fomos ao Mar...”, começou por contar Jessica Athayde aos seus fãs, antes de contar uma divertida troca de mensagens com uma amiga próxima, também ela bem conhecida dos portugueses: “Mandei esta fotografia à Rita Ferro Rodrigues e respondeu-me: ‘São mesmo bifes, um raio de sol e já estão na praia. Só te falta um copo de rosé’. Eu cá prefiro branco 💪🏽 Fica registado o melhor dia de novembro até agora. Beijos para vocês. Stay strong”.

Recorde-se que Rúben Vieira, o marido de Rita Ferro Rodrigues está infetado com Covid-19 e também isolado em casa, como a própria já explicou nas redes sociais.