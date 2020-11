Reprodução Instagram, DR

Vanessa Martins anunciou recentemente um dos seus últimos projetos: uma linha de pijamas. Uma notícia que não foi bem recebida pela comunidade, graças à forma como a influencer expôs a novidade.

Ao falar sobre a sua nova marca, Vanessa acabou por categorizar as mulheres que optavam por outro tipo de pijamas, com bonecos ou até mesmo roupa mais antiga, como "desleixadas" e isso gerou um grande burburinho nas redes sociais - saiba mais aqui.

Apesar de inicialmente se ter defendido reforçando a ideia inicial que passou no post original, veja aqui, esta quarta-feira, 25 de novembro, a influencer acabou por fazer um pedido de desculpas público na sua conta de Instagram.

Reprodução Instagram, DR

"Ponderei várias vezes se devia de partilhar esta mensagem ou não, e sinto que o devo fazer. Sempre me orgulhei da relação que tenho com a minha comunidade, transparente e verdadeira e não vai mudar agora", começou por escrever.

"Nunca foi minha intenção ofender com o uso da palavra "desleixada". Compreendo que a mesma tem uma conotação negativa, especialmente quando associada à ideia misógina de que as mulheres se devem apresentar de uma determinada forma para agradar a outro, mas essa nunca foi a minha intenção", continuou.

Por fim, revelou ainda: "Acredito que todas nós somos mais do que palavras, somos a soma dos nossos actos e intenções. Eu vou continuar a partilhar o meu dia-a-dia com quem estiver desse lado e sempre que errar, sempre que sentir que não me expressei da melhor forma, voltarei aqui para pedir-vos desculpa".

Reprodução Instagram, DR