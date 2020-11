Reprodução Instagram, DR

Vanessa Martins foi duramente criticada após ter lançado uma marca de pijamas e de ter feito alguns comentários menos próprios, segundo alguns seguidores.

Depois de receber duras críticas nas redes sociais e de ter sido alvo de paródia, a influencer resolver responder à polémica através do seu Instagram.

Numa série de stories, Vanessa acabou por dizer: "É muito cansativo, vocês são muitos aí desse lado e eu sou só uma. Nunca quis ofender ninguém, nunca quis ofender outras mulheres, simplesmente dei a minha opinião. E sim, continuo a achar que uma mulher que use unicórnios eu vou gozar sempre com ela, tal como ela deve gozar comigo por eu usar pijamas mais elegantes (...) Porque é que a malta fica tão ofendida com o facto de eu ter chamado desleixada? Só se estão a afirmar mais como desleixadas, porque não era um ataque a vocês. Era uma ideia, uma opinião".

Espreite o vídeo em baixo.