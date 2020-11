É mais uma forte aposta difenciada para a OPTO , a nova plataforma de streaming da SIC, já disponível. Esperança, uma série com 12 episódios com César Mourão, tem estreia para breve. O ator e humorista partilhou o trailer nas redes sociais (que pode ver acima).

"O trabalho mais duro que fiz até hoje deu neste resultado", confessa o ator ao divulgar as primeiras imagens. No Instagram, o ator revela que a série conta com a banda sonora curada por Miguel Araújo com participações de Camané, Cláudia Pascoal e António Zambujo.

César Mourão interpreta uma idosa de nome Esperança e as imagens estão a conquistar as redes sociais pela ousadia do ator, a caracterização e realização de Pedro Varela.

