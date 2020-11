Reprodução Instagram, DR

Este domingo, 22 de novembro, marca um dia especial para César Mourão. O filho, Martim, celebra o seu 2º aniversário.

Apesar de se manter bem discreto em relação aos filhos, o humorista não resiste em partilhar alguns momentos com os fãs, nas redes sociais.

Neste dia especial, que não quis deixar passar em branco, César Mourão publicou uma fotografia a preto e branco do filho, que surge a colocar um chapéu na cabeça.

"O meu Caqui faz 2 anos. Parabéns filho ❤️", escreveu na legenda da foto que pode ver abaixo.

Nos comentários, os fãs e amigos desfizeram-se em elogios e mensagens de parabéns. Até o pai do humorista fez questão de comentar a fotografia: "Parabéns meu Fofinho do Avô💕", escreveu Fernando Mourão.

Recorde que o menino é fruto do relacionamento de César Mourão com Joana Lousão, com quem o humorista deu recentemente as boas-vindas ao segundo filho em comum, o pequeno Xavier.

César Mourão é ainda pai de Mariana, de 11 anos, fruto de uma relação anterior.

