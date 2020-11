Face à profunda crise que o setor da Cultura atravessa - houve uma manifestação em Lisboa com vários rostos conhecidos no último fim de semana - César Mourão fez um apelo nas redes sociais durante esta segunda-feira, dia 23.

"Hesitei em fazer este post, porque até já fiz o mesmo sem o dizer, mas serve para que seja mais um alerta", começa por dizer. "Não cancelem espetáculos, há mesmo muita gente sem trabalho. Dia 27 farei Campo Pequeno e abdicarei do meu cachet para dividir pelos meus músicos e técnicos. Estão comigo há muitos anos tenho que estar com eles neste. O dinheiro do vosso bilhete será mais do que bem empregue", sublinha o humorista.

O gesto do rosto da SIC foi amplamente elogiado nas redes sociais.

