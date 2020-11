Tiago Caramujo

No segundo fim de semana com medidas mais restritas os portugueses são obrigados a passar as tardes confinados em casa, sem possibilidade de sair à rua.

No entanto, há quem opte por passar... num barco! Lili Caneças revelou na sua conta de Instagram que optou por cumprir o isolamento junto da sua sobrinha, num barco, em alto mar.

No vídeo que publicou nos stories, e que pode ver abaixo, revela: "Não tenham inveja. Estamos em confinamento, mas como a minha querida sobrinha tem este barquinho, achámos que estávamos melhor no mar. Não há mais nenhum barco senão o nosso".