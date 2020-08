Reprodução Instagram, DR

Lili Caneças está de luto. A socialite chora a morte do amigo, Paulo Pimenta, personal trainer de várias figuras públicas.

Nas redes sociais, Lili Caneças deixou uma mensagem de pesar, prestando uma sentida homenagem ao amigo.

"Que as portas do céu, em todo o seu esplendor, se abram para ti. Ficam as memórias", pode ler-se na legenda da imagem em que Lili e Paulo Pimenta surgem lado a lado.