Em outubro do ano passado, Rita Caneças, filha de Lili Caneças, foi diagnosticada com cancro da mama. Agora, nas manhãs do canal CMTV, um ano depois de receber a notícia da sua doença, a empresária quis surpreender a mãe com uma mensagem pública e acabou por mostrar o seu novo visual (ver abaixo).

"Lili Caneças para todos, mãe para mim. Quero-lhe mandar um grande beijinho e agradecer a mulher que a mãe é. É muito especial para mim e eu acho que todas as pessoas têm de saber a mãe fantástica que eu tenho. Gosto muito de si. Tudo o que me ensinou e se eu sou alguma coisa é porque lhe devo muito. Não tenho palavras. Um grande beijinho", descreveu a Rita Caneças sobre a mãe que lutou para conter as lágrimas.

"Eu vou-me controlar. Eu vou-me controlar porque nunca chorei em público. Mas a minha filha é uma pessoa que não aparece em lado nenhum e que não dá entrevistas. A minha filha é tudo na minha vida", sublinhou Lili Caneças. Depois dos tratamentos e de uma cirurgia, Rita Caneças surge assim com o cabelo bem mais curto.

Reprodução, CMTV, DR

Em fevereiro deste ano, Rita Caneças tinha deixado uma mensagem de carinho nas redes sociais. "Quero agradecer a Deus e a todos os meus grandes amigos que me ajudaram nesses 10 meses. Tem sido uma viagem, mas fez-me uma mulher mais forte e muito mais feliz! Muito amor a todos".

