Tiago Caramujo

Depois de ter estado em contacto com alguém que testou positivo para a Covid-19, Júlia Pinheiro está a cumprir isolamento profilático, como é recomendado pelas autoridades de saúde.

E este sábado, 21 de novembro, quebrou o silêncio em que se mantinha desde quarta-feira, 18 de novembro, e falou publicamente sobre o seu estado de saúde nas redes sociais.

A apresentadora da SIC fez uma publicação na sua conta de Instagram onde surge no sofá de sua casa, com um look bem confortável - ora veja abaixo.

"Confinada e em isolamento profilático desde quarta-feira. Sem sintomas e em paz. Beijinhos para todo os que se preocuparam comigo. Bom fim de semana", esclareceu.

Reprodução Instagram, DR