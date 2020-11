Esta quinta-feira, 19 de novembro, marca um dia complicado para Marco Costa. Foi há 12 anos que o pai faleceu e, desde então, o pasteleiro não consegue passar por esta data de forma leve.

Nas redes sociais, abriu o coração aos seguidores e falou sobre a partida do pai.

"Meu Pai... Faz hoje 12 anos que tu partiste, parece que foi ontem, e passem os anos que passarem este dia nunca é fácil para mim! Tinha 18 anos quando tu partiste, e hoje aos 30 ainda é assim que me recordo de ti! Sempre do meu lado, lembro me das nossas últimas conversas em que me dizias que eu era o teu braço direito... Agora sei que tu mesmo longe es o meu braço direito, quem me guia e me protege!", começou por escrever.

"Não sei quando é que eu serei pai, mas sei que quando for é este o exemplo que quero dar! O lugar de um pai é sempre ao lado dos filhos! Todos os dias quando me deito, agradeço e só peço que estejas onde estiveres, espero que estejas orgulhoso de mim!", continou.

Por fim rematou: "Amo-te pai. Cheio de saudades tuas!".

Nos comentários os fãs desfizeram-se em mensagens de força e carinho.

