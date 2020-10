Instagram

O fim do casamento de Vanessa Martins e Marco Costa continua a fazer correr muita tinta na imprensa nacional, nomeadamente por causa das revelações que ambos vão fazendo nas respetivas contas nas redes sociais.

A blogger voltou a abrir um espaço no Instagram para que os seus fãs lhe colocassem questões e, inevitavelmente, o tema que mais questões levantou foi o do divórcio, tornado público no passado mês de agosto.

Reprodução Instagram, DR

"Milhares de perguntas sobre a separação. A melhor resposta que vos posso dar é o amor. O amor foi a razão pelo fim do relacionamento e a vontade de sermos mais felizes separados", começou por responder Vanessa Martins, passando depois a esclarecer as dúvidas relativamente ao facto dos dois, alegadamente, continuarem a partilhar a mesma casa, pelo menos até aquela que estavam a construir juntos estar terminada. “Eu e o Marco não vivemos juntos e o Marco não vai viver comigo na casa nova. Malta, separação não é uma coisa má ou um problema. É a oportunidade de começar de novo e mais felizes. Podia estar aqui horas a falar-vos sobre isso mas percebo também que para vocês o divórcio ainda é muito 'pão pão, queijo queijo'. E vocês questionam-se sobre 'não fazer sentido'. Mas não é para vocês que tem de fazer sentido, é para nós", esclareceu. “E por mais carinho que vocês tenham tido por nós enquanto casal, só nós sabíamos os problemas da nossa relação. Espero ter conseguido matar um pouco a vossa curiosidade sobre este tema. Agora vamos seguir em frente?", pediu.

Recorde-se que Vanessa Martins e Marco Costa anunciaram a separação no passado mês de agosto, através de um comunicado nas redes sociais. A notícia apanhou os fãs de surpresa, sobretudo porque cerca de um mês antes ambos tinham trocado declarações de amor publicamente e semanas antes tinham desfrutado de férias em família no Algarve. Na imprensa, tem-se especulado sobre uma possível traição, mas nenhum dos dois comenta esse assunto. Certo é que esta nova etapa significa para a blogger ver adiado o sonho de ser mãe, o que acarreta alguma tristeza, uma vez que ambos lutaram por esse objetivo durante anos. Também o pasteleiro deixou esta segunda-feira, 5 de outubro, um desabafo sobre o medo da solidão nas redes sociais.