Fernanda Serrano celebrou este domingo, dia 15 de novembro, o seu 47º aniversário. Nas redes sociais, foram muitos os amigos que quiseram deixar uma mensagem especial à atriz, tal como aconteceu com Ricardo Carriço.

O ator não quis deixar passar a data em branco e partilhou uma fotografia da atriz, no seu Instagram, e, na legenda, dedicou-lhe um texto.

"A palavra 'Senhora' escrevo sempre com letra grande. E escrevo para homenagear mulheres que ao longo da sua vida conseguiram e conseguem dignificar e representar todas as mulheres portuguesas dentro e fora de Portugal. Por isso quero dar os Parabéns a esta Senhora, a esta mulher extraordinária, de uma generosidade e genuinidade tão típica dela, de uma gargalhada sã, que transforma o momento mais triste, numa janela gigante cheia de so! Obrigado, Fernanda, por nos ofereceres sempre essa tua janela cheia de sol! PARABÉNS", pode ler-se.