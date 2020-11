Foi durante a edição de 2020 dos prémios People’s Choice Awards que Demi Lovato surpreendeu todos ao surgir loira. Mas não foi apenas isso que deixou os fãs boquiabertos: A cantora fez piada do seu noivado relâmpago com o ator Max Ehrich.

“Honestamente, este ano tem sido os três anos mais longos da minha vida”, brincou a artista, referido-se à sua vida bastante atribulada durante o período de quarentena devido à Covid-19.

“Não me entendam mal, começou tudo muito bem. Eu apresentei no Grammy e depois cantei o hino nacional no Super Bowl. Mas depois veio a Covid-19 e as coisas acabaram por fechar. Então fiz o que todo o mundo fez. Entrei em quarentena e fiquei noiva”, contou.

“Eu comecei a pintar, fotografar, meditar e testei os limites dos serviços de entrega. Assisti até ao fim as sete temporadas de ‘Pretty Little Liars', terminei o meu noivado e depois fui atrás de E.T. no deserto. Então fiz praticamente o mesmo que todas as pessoas”, continuou.

Recorde-se que a artista tornou público o seu noivado em julho, apenas quatro meses depois de começarem a namorar. Entretanto, anunciou o fim do relacionamento em setembro. De acordo com a a revista norte-americana InTouch, Demi Lovato devolveu inclusive o anel de noivado dado por Ehrich, avaliado em 2,13 milhões de euros.