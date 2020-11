JIM WATSON

É de conhecimento público que Donald Trump não esconde o que realmente sente, mesmo que isso implique ser bastante desagradável. E nem a própria filha, Ivanka, se escapa de alguns comentários inapropriados... que começaram desde tenra idade.

Quando a filha mais velha tinha apenas 16 anos e apresentava o concurso 'Miss Teen USA', em 1997, o presidente dos Estados Unidos perguntou à então Miss Universo se achava que a filha era "jeitosa".

Numa entrevista para o 'Howard Stern Show', Trump disse que a sua filha era "voluptuosa” e um "piece of ass", termo utilizado normalmente para se referir a uma mulher como um objeto sexual considerado atraente.

Alguns anos depois, quando a jovem tinha 22 anos, Trump afirmou: "Sabes quem é uma das grandes belezas do mundo, de acordo com todos? E eu ajudei a criá-la. Ivanka." Num outro comentário, também gabou a altura da filha: "A minha filha Ivanka tem 1,80 m, tem o melhor corpo. Ela ganhou muito dinheiro como modelo, uma tremenda quantia."

"Ela tem uma figura muito bonita. Eu já disse que se Ivanka não fosse minha filha, namorava com ela", disse ainda em 2006. Recorde-se que Ivanka é fruto do antigo casamento de Donald Trump com Ivana, de quem se divorciou em 1992.