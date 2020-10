1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Ivanka Trump e Jared Kushner celebraram este domingo, dia 26 de outubro, o seu 11º aniversário de casamento e, nas redes sociais, a filha de Donald Trump não quis deixar passar a data em branco.

Na sua conta oficial do Instagram, Ivanka partilhou com os seus fãs várias imagens com o marido. “Onze anos incríveis”, escreveu na legenda da galeria.

Na caixa de comentários, foram vários os seguidores da filha do presidente dos Estados Unidos que deixaram uma mensagem carinhosa ao casal.