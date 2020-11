Facebook

“Lamento.

Por ter estado em contacto com uma pessoa que acusou positivo ao Covid-19 estou em confinamento profilático. É o que diz o protocolo da DGS. As tecnologias ajudam-nos a manter o contacto! Cuidem-se, protejam-se e até já!”. Foi esta a mensagem deixada por Hernâni Carvalho nas redes sociais para anunciar que ficará de quarentena nos próximos dias, depois de ter estado perto de uma pessoa que está infetada com o novo coronavírus.

Recorde-se que em maio último o jornalista da SIC passou por um momento delicado ao nível da saúde, tendo sido operado às cordas vocais. Recentemente, o apresentador do programa Linha Aberta, da SIC, esteve à conversa com Júlia Pinheiro e falou precisamente dessa fase menos boa da sua vida e da forma como o amor o ajudou a ultrapassar. Saiba mais AQUI!

>> HERNÂNI CARVALHO EMOCIONA-SE COM PALAVRAS DO FILHO MAIS VELHO: “REINVENTA-SE PARA SER SEMPRE O MELHOR”