Em dezembro do ano passado, Hernâni Carvalho anunciou que a sua união de dez anos com Ana Rita tinha chegado ao fim. "Chegou ao fim uma bonita história de Amor. Na vida real as histórias também têm finais felizes, mas diferentes", escreveu na altura nas redes sociais. Poucos meses depois, surgiram na imprensa nacional rumores de que o jornalista da SIC tinha reencontrado o amor ao lado de uma ‘amiga especial’, cujo nome não foi revelado.

Ora, essas notícias datam de uma altura em que Hernâni Carvalho passou por uma fase muito delicada ao nível da saúde, durante a qual foi submetido a uma operação às cordas vocais.

Esta quarta-feira, 21 de outubro, em conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC, o apresentador de Linha Aberta acabou por confidenciar que durante todo esse período contou com um apoio especial. “Eu não estive sozinho. Eu tive quem tomasse conta de mim e estou mais alegre. E acabou a conversa”, disse em jeito de brincadeira. Mas perante alguma insistência da colega acabou por confessar: “Estive muito bem acompanhado e tive provas de muita coisa e nas alturas certas. Estou muito bem”.

Durante esta conversa emotiva, Hernâni Carvalho falou ainda de outros momentos difíceis que viveu praticamente em direto: a morte do pai no dia da primeira emissão do Linha Aberta, uma hemorragia que o obrigou a ir do estúdio para o hospital e a fase do divórcio, entre outros temas.

