Hernâni Carvalho foi um dos convidados desta quarta-feira, dia 21, do programa Júlia e, além de ter falado da relação cúmplice com o pai que, assume, teve de o meter na ordem várias vezes, do período difícil que passou no início deste ano devido a um grave problema de saúde e da nova namorada, também foi surpreendido pelo seu filho mais velho, Hernâni.

O jovem vive em Montalegre, onde é bombeiro, mas garante que os quilómetros - cerca de 460 - que o separam do pai não tornam em nada a relação mais distância. “Quando eu precisei, num par de horas o meu pai estava ao meu lado”, disse a Júlia Pinheiro, recordando que quando foi operado de urgência o pai foi a primeira pessoa que viu ao acordar. “Tenho um pai que se reinventa para ser sempre melhor e é o melhor”, completou Hernâni visivelmente orgulho do jornalista da SIC.

