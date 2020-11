1 / 2 2 / 2

Joana Cruz está de luto. Morreu o pai da radialista, tal como esta anunciou nas redes sociais.

Joana publicou duas fotografias do progenitor e, na legenda da publicação escreveu um texto emotivo.

"Adeus querido Pai. Sei que está sempre comigo a olhar em frente com a boa disposição que lhe é característica. Para ele está sempre tudo bem, sempre disponível a adorar os bons prazeres da vida. O melhor garfo que conheço e como eu digo 'só não come pedras da calçada. Deixou-nos cedo demais e o meu coração enche-se de orgulho por ver tanta gente sentida com a partida dele. Obrigada por tudo, querido Papi. Para sempre contigo no coração", pode ler-se.

Na caixa de comentários foram muitas as mensagens de apoio de fãs e amigos.