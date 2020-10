Reprodução Instagram, DR

Após 17 dias de quarentena, Cristiano Ronaldo testou negativo à Covid-19 esta sexta-feira, 30 de outubro, e já tem regresso aos jogos marcado para este domingo, dia 1.

A Juventus fez saber que o internacional português será suplente no jogo frente ao Spezia. "Está tudo a correr bem, o Cristiano deu negativo no segundo teste ao coronavírus. Está bem e viajará com a equipa. Não creio que entre de início, mas é importante tê-lo connosco", explicou o treinador Andrea Pirlo. A ideia é, de acordo com o técnico, perceber ao certo a condição física de CR7, que continuou a treinar arduamente em casa durante o período de isolamento.