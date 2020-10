Instagram

Cristiano Ronaldo continua em isolamento profilático depois de ter testado positivo à Covid-19 no passado dia 13 de outubro. Desde então, o internacional português encontra-se a cumprir todas as regras na sua mansão de luxo em Turim, Itália, mantendo a devida distância de Georgina Rodríguez e dos quatro filhos, Cristiano, Eva, Mateo e Alana.

Esta quarta-feira, dia 28, e já depois de ter dito nas redes sociais que os testes de despistagem do novo coronavírus são “uma treta”, CR7 mostrou que continua a treinar e que está em forma. Além disso, no Instagram ainda deixou uma mensagem de força aos seus colegas de equipa da Juventus, que se preparam para defrontar o Barcelona. “Força rapazes! Todos juntos! 💪🏽👏🏽 Até ao fim! 👊🏽”, escreveu na legenda do pequeno vídeo que pode ver abaixo: