Esta sexta-feira, 30 de outubro, Bárbara Bandeira partilhou com os fãs alguns pormenores do mini-documentário que fez para a MTV, devido à sua nomeação para Best Portuguese Act.

Num vídeo emotivo e onde abre o coração sobre aquilo que tem vivido este ano, a artista revela que este ano é um "ano diferente": "Sinto que me estou a descobrir, mas também estou a descobrir muita coisa que não quero".

"Sinto que preciso tanto das palmas das pessoas, da aprovação (...) Ao não o ter, duvido um bocadinho de mim própria", confessa.

A artista revelou ainda que é um privilégio trabalhar com o namorado, Kasha: "Gravar com o meu namorado é mais fácil ou mais bonito porque tenho a confiança que não teria com outro artista".

Por fim, garantiu que, com a pandemia mundial, cada vez mais valoriza o contacto directo com as pessoas. Veja o excerto acima que a cantora partilhou nas suas redes sociais.

Recorde que a artista revelou recentemente que testou positivo para a Covid-19, saiba mais aqui.