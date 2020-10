Instagram

Bárbara Bandeira tem apenas 19 anos, mas já passou por situações "muito chatas e constrangedoras" pelo simples facto de ser mulher. Numa recente entrevista à Mega Hits, a cantora falou especificamente sobre o assédio sexual na indústria da música.

"Sinto que nesta indústria há muitos homens que nos querem fazer de parvas. E estou a dizer homens porque nunca me aconteceu com mulheres", disse. E acrescentou: "Não é por eu ser miúda e ser mulher que um agente me pode apalpar, mandar piropos. Mas seja a mim, a uma bailarina ou até a uma fã", afirmou.

A filha de Rui Bandeira deu ainda um exemplo de uma situação de assédio pela qual já passou. Não com agentes, mas com outros músicos. "Já me aconteceram situações deste género, chego ao pé de um rapper ou de um cantor e digo-lhe que gostava muito que entrasse numa música minha. E a resposta dele é: 'Está bem, queres vir ter comigo ao Algarve hoje?'", revelou.