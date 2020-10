David Livingston

Robert Pattinson foi obrigado a interromper as gravações de 'The Batman', em que interpretará o Homem-Morcego pela primeira vez, após ter testado positivo à Covid-19 em setembro.

Até agora o ator nunca mais tinha sido visto publicamente. No entanto, este sábado, dia 24 de outubro, o britânico fez a sua primeira aparição pública participando num evento online para arrecadar dinheiro para crianças carenciadas.

De acordo com o Hollywood Life, Robert foi um dos apresentadores da verão virtual do evento GO Gala, ao lado de Lily Collins e Ewan McGregor. "No último mês, a GO criou uma iniciativa num dos bairros menos desenvolvidos de Los Angeles, em que as crianças tentaram fazer as aulas online, mas, para isso, tiveram que se sentar no lado de fora de um snack-bar só para apanhar Internet", destacou Pattinson, durante o evento. "Nenhuma criança deveria sentar-se na calçada para receber educação", lamentou.