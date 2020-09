FADEL SENNA

Robert Pattinson está infetado com o novo coronavírus, o que levou à suspensão das filmagens do novo Batman.

O ator, de 34 anos, é o protagonista do filme que tem estreia prevista para outubro do próximo ano nos Estados Unidos. Foi a própria produtora Warner Bros. que divulgou, em comunicado, que um elemento do elenco tinha testado positivo à Covid-19, sem nunca adiantar o nome de Robert Pattinson. A informação acabou por ser divulgada pela revista Vanity Fair.