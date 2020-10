Reprodução Instagram, DR

Depois do namorado, Miguel Coimbra, ter revelado estar infetado com o novo coronavírus, eis que chega também a confirmação de Angie Costa. A influencer usou as redes sociais, esta sexta-feira, 23 de outubro, para informar que também foi diagnosticada com Covid-19.

"Neste momento estou em casa, com alguns dos sintomas e sob observação. Testei positivo à COVID-19", começou por escrever.

"Tenho tido todos os cuidados e mesmo assim aconteceu. Pessoal, tenham mesmo cuidado e estejam atentos. Respeitem as medidas em vigor e limitem o contacto com os outros. A única forma de impedir a propagação do vírus é através do respeito “rigoroso” das regras. Lavem bem as mãos e mantenham uma distância de dois metros dos outros. A qualquer sintoma que apareça, não hesitem em ir fazer o teste. Estou em permanente contacto com os profissionais de saúde, que têm sido incríveis", frisou.

"Esta é a nova normalidade. Agora é descansar para quando voltar, voltar com o triplo da força. Vou-vos pondo a par" completou.