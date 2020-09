Reprodução Instagram, DR

Depois dos muitos rumores de romance, eis que chega a confirmação. Angie Costa e Miguel Coimbra assumem o namoro. A jovem partilhou na sua conta de Instagram uma imagem do casal, onde é visível a cumplicidade existente entre ambos. "Mike", escreveu na legenda da publicação, juntando um coração.

Reprodução Instagram, DR

Depois, foi a vez do músico assumir a relação perante todos. Miguel Coimbra partilhou com os seus seguidores nas redes sociais várias fotografias do casal captadas durante uma dança. "Que esta dança dure a noite inteira" , escreveu o artista na legenda da imagens, que espelham a paixão que une o casal.

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR