A ausência de Hernâni Carvalho na rubrica Crónica Criminal do programa das manhãs da SIC fez-se notar e a anfitriã, Cristina Ferreira, ontem, dia 14, acabou por esclarecer os telespetadores. “As pessoas têm perguntado muito pelo Hernâni, que não aparece há quase três semanas. Dizer que está tudo bem, o Hernâni foi só sujeito a uma pequena cirurgia e por isso mesmo, a partir da próxima segunda-feira está de volta", começou por dizer.

“Ele próprio irá manifestar-se nas suas redes sociais sobre o assunto, mas enquanto eu não tive autorização para o fazer não o pude fazer. Foi uma pequenina cirurgia, que correu bem, e por isso mesmo o Hernâni estará de volta”, continuou. E, de facto, Hernâni Carvalho manifestou-se. "Já passou o pior, dizem-me. Estou a recuperar no encantador Vale do Sousa e depois é recomeçar...", escreveu o jornalista, que está afastado do pequeno ecrã desde o início do mês.

Esta sexta-feira, dia 15, Hernâni Carvalho voltou a recorrer ao Facebook para deixar uma mensagem de agradecimento por todas as palavras de apoio que tem recebido. “Agradeço aos que aqui me expressaram solidariedade. Não sendo possível responder a cada um, deixo aqui o meu OBRIGADO a todos! A estrada é dura mas é nela que sigo...”, escreveu.