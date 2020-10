Instagram

Separados desde o início de 2019, Luciana Abreu e Daniel Souza ainda não estão divorciados. Isto porque o guia turístico, atualmente a viver na América do Sul com a nova companheira, não compareceu na audiência desta quarta-feira, 21 de outubro, mas fez saber pelo seu representante legal que não concorda com as decisões referentes à guarda das duas filhas que têm em comum, as gémeas Amoor e Valentine.

>> GÉMEAS DE LUCIANA ABREU NÃO VEEM O PAI HÁ OITO MESES

Há cerca de um mês ficou decidido que Daniel Souza teria de partilhar a guarda com a atriz e apresentadora da SIC, com as crianças a passarem 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe, bem como pagar uma pensão de alimentos (pormenores aqui), mas, de acordo com a revista Nova Gente, o que este pretende é mesmo ter custódia total das meninas. E só nessa altura concederá o divórcio a Luciana Abreu.

“Não houve acordo, porque nesta audiência não ficou nada decidido”, confirmou o advogado do guia turístico à referida publicação.