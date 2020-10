Instagram

Sara Carbonero mudou-se para o Porto no verão de 2015, quando o seu marido, Iker Casillas, foi contratado pelo Futebol Clube do Porto e apaixonou-se por completo pelo nosso país. Agora que regressou a Madrid, a jornalista espanhola não esquece o tempo que cá passou e, nas redes sociais, mostrou que não foi só a Invicta e conquistá-la.

“Há lugares onde ficamos e lugares que ficamos em nós. (É uma frase muito usada, mas muito certa)”, escreveu Sara Carbonero no Instagram, na legenda de uma fotografia tirada na Praia da Costa Nova, em Aveiro. Nas hashtags, a profissional da televisão espanhola acrescentou ainda a palavra saudade.

Paolo Blocco

>> Botas da Zara esgotam em apenas um dia por causa de Sara Carbonero

Sara Carbonero e Iker Casillas formam um dos casais mais acarinhados em Espanha. Os dois assumiram publicamente o romance em 2010, quando a seleção espanhola se tornou campeã do mundo de futebol, na África do Sul. Já no final da partida, o então guarda-redes estava a ser entrevistado pela repórter desportiva e não resistiu a beijá-la em direto. Casaram-se numa cerimónia discreta em março de 2016 e têm dois filhos em comum: Martín, de seis anos, e Lucas, de quatro.