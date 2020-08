Na passada semana, Bárbara Bandeira preocupou os fãs ao ter sido hospitalizada durante a madrugada da última quarta-feira, 26 de agosto, devido a uma dor aguda no estômago.

A jovem cantora foi medicada e saiu da unidade hospital com o diagnóstico de que as dores estavam relacionadas com stress e ansiedade. Porém, as dores persistem e Bárbara Bandeira vê-se obrigada e regressar ao hospital para realizar novos exames médicos.

"Nestes últimos quatro dias eu tenho continuado com dores no estômago, voltei ao hospital para receber os medicamentos na veia para ver se as dores passavam a cada dia fui fazendo exames. Os exames não acusam nada de especial e vou fazer amanhã um exame mais complicado de maneira a que consiga perceber mesmo o que é que se passa no meu estômago, porque algo se passa. As dores não estão a passar, por isso alguma coisa se passa", explicou a jovem num vídeo divulgado na sua página de Instagram este domingo, 30 de agosto.

A jovem revelou ainda que fez o teste de despistagem à Covid-19, o qual deu negativo, e reagiu aos rumores de gravidez que entretanto surgiram após a sua hospitalização.

"Há imensas notícias a dizer que eu fiz um teste de gravidez. Não foi o caso, eu fiz uma ecografia para ver os meus órgãos. Portanto, por favor, não acreditem que eu ando a fazer testes de gravidez porque eu estou bastante tranquila em relação a isso. A única criança aqui sou eu", rematou.