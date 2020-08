Reprodução Instagram, DR

Depois de ter deixado os fãs preocupados ao mostrar que tinha sido hospitalizada durante a madrugada desta quarta-feira, 26 de agosto (saiba mais aqui), Bárbara Bandeira explicou finalmente qual o motivo desta ida às urgências.

Nos vídeos que publicou na sua conta de Instagram, e que pode ver abaixo, a artista começa por revelar que atualmente se encontra bem e que sentiu a necessidade de ir ao hospital depois de uma dor aguda que sentiu no estômago.

"Quero dizer-vos que está tudo bem. Ontem estive no hospital até às 4h00 da manhã. Estiveram a dar-me algumas cosias na veia para ver se a dor passava (...) Passei a sentir uma dor ridiculamente gigante no meu estômago (...) Cheguei lá [ao hospital] e estava super tonta, com sensação de desmaio e imensa dor no estômago", avançou.

"Chegaram à conclusão que foi o meu corpo a acusar a quantidade de stress e ansiedade que eu tenho acumulado nesta fase", acabou por revelar.

A cantora admitiu ainda que desvalorizou várias vezes o stress e ansiedade que estava a sentir nos últimos tempos e só quando a dor se tornou física fez alguma coisa: "Já estava num ponto de saturação".

Com este alerta, Bárbara espera que os seguidores prestem mais atenção à sáude mental, como aliás, fez questão de dizer que a própria iria fazer.

"Já estou sem dores, estou ótima e agora vou cuidar mais de mim", concluiu.