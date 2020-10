Kim Kardashian, de 39 anos, foi vítima de um assalto à mão armada em 2016, durante uma estadia em Paris a propósito do Semana da Moda na capital francesa. Um momento que vai para sempre marcar a sua vida, tal como revelou durante uma entrevista emotiva a David Lettermen.

Durante uma conversa, no programa do apresentador 'My Next Guest Need No Introduction', Kim revelou que temeu que a irmã a encontrasse morta no hotel.

"Fiquei a pensar na Kourtney.Não parava de pensar que ela ia chegar a casa e ia encontrar-me morta no quarto e ia ficar traumatizada para o resto da vida", disse entre lágrimas.