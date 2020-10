Rita Lello é a mais recente convidada do programa de Daniel Oliveira, 'Alta Definição'.

A atriz abriu o coração numa entrevista emocionante onde revelou a relação com a mãe, Maria do Céu Guerra, e as saudades do pai, Luís Lello, que morreu aos 33 anos.

"Tinha 10 anos (…) quando a minha mãe me disse que o meu pai tinha morrido. Eu disse-lhe que queria vê-lo e ela disse: 'já não podes'", começou por contar, revelando ainda que até aos 20 anos sonhava que o pai estava vivo.

