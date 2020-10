Reprodução Instagram, DR

“A família Santamaria ficou hoje mais pobre! Agradecemos o vosso carinho neste momento difícil! Estarás sempre connosco a cada momento! Até um dia irmão!”. Foi esta a mensagem partilhada nas contas oficiais dos Santamaria para anunciar a morte de António Fernando de Sousa Lemos, conhecido no meio musical como Tony Lemos.

Embora a banda e a família – a vocalista, Marlene Filipa de Sousa, era irmã do músico – não adiantaram as causas da morte, mas uma publicação do humorista Fernando Rocha no Instagram deixou claro que se tratou de uma decisão do próprio. "Estou a berrar por dentro. Além da tua família, todos nós te amamos, nada justifica o suicídio. Estou sem chão", escreveu.

Entretanto, a CMTV revelou que Tony Lemos foi encontrado já sem vida, em casa, e que estava a lutar contra uma depressão há algum tempo.

Foi em 1998 que, Tony Lemos e Marlene Filipa de Sousa lançaram o hit musical Eu sei, Tu És, ao lado de Maria João Valente, Luís Marante e Francisca Cunha. A banda tinha agora um single e um videoclipe prestes a serem lançados.

Tony Lemos deixou dois rapazes, de 15 e 21 anos, e a mulher está grávida.