José Raposo é um pai babado e não o esconde. Esta quarta-feira, dia 14 de outubro, o ator partilhou uma imagem com a filha que deixou os seguidores completamente rendidos.

A imagem que está a derreter os fãs mostra José com a pequena Lua ao colo e com a legenda: "A gente esquece-se do mundo quando o amor nos cai no colo...".

Na caixa de comentários foram muitos os elogios dos fãs à família. Recorde-se que a bebé é fruto da relação do ator com Sara Barradas.

