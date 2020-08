Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, dia 27 de agosto, Sara Barradas usou a sua conta oficial do Instagram para desabafar da vida a dois agora que é mãe. Numa publicação honesta, a atriz revelou que "o nascimento de um filho é uma prova de fogo para qualquer casal" e emocionou os fãs com as suas palavras.

"Dei por mim à procura de uma foto só minha e do Zé, no meu telemóvel. Comecei a andar para trás, dias, semanas... Até que encontrei esta. Esta é o mais parecido e recente que temos só dos dois. Foi no início da quarentena. Os restantes milhões de fotografias que pairam no meu telemóvel estão sempre à luz da Lua...", começou por dizer.



"O nascimento de um filho é uma prova de fogo para qualquer casal. Se por um lado é a materialização do amor que nos une, por outro lado é "tudo" aquilo que nos "separa". Todos os pais entenderão o que digo. Desde que acordamos até que nos deitamos é tudo ela, excepto quando dorme e, mesmo assim, esses períodos servem para comer, ou arrumar a cozinha, ou arrumar brinquedos, ou lavar roupa, etc. Ora, se não nos amássemos tanto não aguentávamos tamanha escassez de tempo só para nós. Só há pouco é que voltei a andar à frente no carro, ao lado do Zé, e não da Lua, por exemplo. Porque precisamos de recuperar, pouco a pouco, estes pequenos momentos, que agora têm outro sabor. Agora aproveitamo-los mais! Vamos voltando a ser pessoas, e não só pais", continuou, deixando ainda rasgados elogios ao companheiro, José Raposo.

"Claro que tudo o que 'perdemos' nesta viagem ganhámos a duplicar no amor inexplicável que sentimos pela nossa filha. Não a trocávamos por nada e por isso é que acho que tudo tem o seu tempo na vida de um casal. Nós temos aproveitado bem todas as fases. Ele continua a fazer-me emocionar, rir, acreditar, sentir... E todos os dias eu continuo a apaixonar-me por ele", rematou.