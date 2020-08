Reprodução Instagram, DR

José Raposo faz um uso regular das redes sociais para passar algumas mensagens que considera importantes. Entre homenagens e sugestões, nalguns momentos o ator também se mostra revoltado com algumas características do país que habita.

Este domingo, 23 de agosto, José Raposo mostrou-se indignado com a forma como o país, em especial, o meio artístico trata alguns atores "mais velhos". Esta revolta veio no seguimento do aniversário de um colega e amigo de longa data, Luís Alberto.

"No sábado 22 o LUÍS ALBERTO fez 86 anos! Parabéns Luís! O Luís Alberto é um grande actor português, daqueles que em Portugal deixaram de ser convidados para trabalhos porque já são velhos! São princípios que se instituíram neste país que me envergonham!", escreveu na legenda da fotografia que pode ver abaixo.

Esta não é a primeira vez que o ator se mostrou revoltado com o facto de alguns atores ou figuras importantes e com talento no meio caírem em esquecimento, ora recorde.

