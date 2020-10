Reprodução Instagram, DR

"Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional após teste positivo para covid-19, pelo que não defrontará a Suécia. O internacional português está bem, sem sintomas e em isolamento". Foi com esta nota de imprensa que a Federação Portuguesa de Futebol anunciou que o melhor jogador de futebol do mundo também está entre os infetados com o novo coronavírus.

Não podendo representar o seu país em campo, o craque madeirense está de regresso a casa, em Turim, Itália, onde vive com Georgina Rodríguez e o os quatro filhos, Cristiano, de dez anos, os gémeos Eva e Mateo, de três, e Alana Martina, que completa também três no próximo dia 12 de novembro.

Cristiano Ronaldo viajou num avião-ambulância privado esta quarta-feira, 14 de outubro. A partida estava marcada para as 13h35, no aeródromo de Tires.