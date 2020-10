Instagram

Georgina Rodríguez não demorou a reagir às mais recentes notícias acerca de Cristiano Ronaldo. Atualmente em estágio com a Seleção Nacional, o internacional português testou positivo ao novo coronavírus e, como tal, não poderá defrontar a Suécia na partida agendada para esta quarta-feira, 14 de outubro.

A Federação Portuguesa de Futebol deixou, no entanto, bem claro que Cristiano Ronaldo “está bem, sem sintoma e em isolamento”.

Neste momento de maior preocupação com a saúde do capitão luso, a sua companheira partilhou no Instagram uma imagem captada durante uma videochamada com o craque e escreveu: “És a minha inspiração”.