Luís Borges já não esconde que está apaixonado. Depois de ter assumido publicamente o romance nas redes sociais com um uma fotografia ao lado do novo amor, o manequim falou um pouco sobre a sua relação na última edição da ModaLisboa, confessando estar muito feliz.

O modelo explicou que o companheiro, que é espanhol e trabalha no ramo imobiliário, está integrado no seu seio familiar. "Gosta muito de mim e dos meus filhos. No fundo sou um pack, não sou só o Luís. Tenho três filhos", explicou em declarações ao programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras.

Porém, Luís Borges continua sem revelar a identidade do namorado. "É uma pessoa que não é no meio. Se ele não quer que se saiba o nome, eu respeito".

