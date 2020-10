Instagram

Já esta semana, o programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, adiantou em primeira-mão que Luís Borges estava apaixonado. Embora o manequim ainda não tivesse falado publicamente deste seu novo amor, várias Stories partilhadas na sua página de Instagram – bem como nas contas de outros amigos famosos – denunciavam a grande cumplicidade de Luís com um jovem que, por agora, prefere não identificar. Contudo, Hugo Mendes, editor e comentador do referido programa, garante que é de origem espanhola e trabalha no ramo imobiliário. Saiba mais AQUI!

Instagram

E este domingo, dia 4 de outubro, o ex-marido de Eduardo Beauté – o cabeleireiro dos famosos que morreu em setembro do ano passado, aos 57 anos, vítima de uma embolia cerebral – partilhou mais uma fotografia onde surge abraçado à sua nova paixão e escreveu em castelhano: “Eu por ti e tu por mim”.

“Só amor ❤️”, comentou a apresentadora de televisão e amiga do modelo Maria Cerqueira Gomes. “Qualquer forma de amar é LINDA. Sejam felizes !!!!”, “A Viver o Amor ❤️” ou “Ai tanto mel! Mis chicos calientes 💓”, pode ainda ler-se, entre muitos outros comentários.

Instagram

De referir que esta é a primeira relação que Luís Borges assume desde a morte de Eduardo Beauté. Os dois foram casados durante cinco anos e separaram-se em 2016. Durante a união adotaram três crianças – Bernardo, de nove anos, Lurdes, de oito, e Eduardo, de quatro – que agora estão aos cuidados do manequim.