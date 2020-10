Getty Images

Dono da cadeia de ginásios CR / Fitness by Crunch, Cristiano Ronaldo está a ser completamente arrasado pela imprensa espanhola por os espaços, alegadamente, não cumprirem as normas de prevenção da Covid-19 implementadas pelas autoridades de saúde.

O tema foi abordado no programa Socialité, do canal Telecinco, onde foi mencionado o ginásio que se situa no centro de Madrid. “Numa das salas, estavam cerca de sete pessoas sem máscara. Não há distância de segurança nem separações”, garantiram os comentadores. “Nos ginásios de Cristiano Ronaldo a segurança dos clientes está em risco. Estão a infringir a lei”, afirmaram ainda.

Ainda assim, e apesar de todas estas críticas, todos envolvidos no programa deixaram claro que acreditam que o internacional português desconhece estes problemas de segurança relativamente ao novo coronavírus, uma vez que, obviamente, delega esse trabalho para pessoas de confiança.