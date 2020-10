Getty Images

A luxuosa moradia de Cristiano Ronaldo no Funchal, Madeira, foi assaltada. A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias da Madeira, que revela que a Polícia de Segurança Pública esteve no local para recolha de provas e investigação e graças às câmaras de videovigilância conseguiu localizar e deter o suspeito.

A mesma publicação refere que o assaltante aproveitou o momento em que um funcionário abriu o portão automático para entrar sorrateiramente e levou consigo uma camisola da equipa italiana onde o craque agora joga, a Juventus, e alguns objetos de pouco valor.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo se encontra em Portugal, onde esta quarta-feira, dia 7, vestiu as cores da Seleção Nacional para um jogo frente à Espanha. O internacional português arrisca, aliás, de acordo com a imprensa desportiva, uma multa por ter quebrado o isolamento imposto pela Juventus para se juntar à equipa portuguesa.

CR7 também está novamente a ser abordado pelos advogados de Kathryn Mayorga, a norte-americana que acusa o futebolista de a ter violado em 2009, no sentido de exigir uma nova indemnização após o acordo milionário que já foi feito no ano passado. A mulher alega que não estava bem psicologicamente quando aceitou o dinheiro para retirar todas as acusações e desistir do processo em tribunal e pede agora mais 118 mil euros.